Poliția britanică în alertă! Maria, o fetiță româncă de doar 2 ani, a fost răpită

Potrivit Huffington Post, copilul este în vârstă de 2 ani și se afla în mașina tatălui el, un Audi, când a fost răpită cu tot cu autoturism.

Vehiculul a fost găsit mai târziu, abandonat, dar fără copil, care se numește Maria.

******HIGH RISK MISSING PERSON****** Police urgently require information on the below missing child. If seen please call 999 immediately #missingperson #police #newham pic.twitter.com/DdinfNuB9A

În momentul când a avut loc răpirea, tatăl său se întâlnise cu un bărbat necunoscut, pentru a vinde mașina.

”Duminică, 6 ianuarie, în jurul orei 16.37, tatăl fetei s-a întâlnit cu un bărbat necunoscut în zona Nine Acres Close, E12, pentru a-și vinde mașina.

Bărbatul a sărit în mașină și a fugit cu ea. Fiica vânzătorului, în vârstă de 2 ani, se afla pe locul din față al pasagerului. O cheamă Maria, 2 ani, este o româncă din zona locală. Avea o bluză albă și încălțăminte roșie.

Urgent appeal to find two-year-old girl taken during car theft in #Newham - the car was later found abandoned in Hatherway Crescent, E12 without the toddler. Anyone with information is requested to call police on 999. https://t.co/5ERMAeInZ5 pic.twitter.com/T0xG8qemTi