Pietrele prăjite, noua nebunie culinară din China. Ce gust are mâncarea ”suge și aruncă” VIDEO

Videoclipurile cu bucătari care prepară pietricele prăjite sunt cea mai recentă tendinţă pe reţelele sociale chinezeşti, potrivit News.

Unele arată bucătari care prăjesc pietricele cu usturoi şi ardei iute în pieţe de noapte aglomerate, în timp ce altele înfăţişează scene bucolice cu săteni care gătesc pietre proaspăt pescuite de pe malul unui râu.

Amazing, Hubei specialty snacks, stir-fried stones.

Yes, this is pebbles from the river.

湖北嗦丢???????????? pic.twitter.com/s7HK3moxRF