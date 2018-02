Petrecerile de stradă, colorate și zgomotoase au început la Rio de Janeiro și Sao Paulo

Momentul culminant al carnavalului de la Rio este întrecerea celor mai bune 13 școli de samba, duminică și luni, cu parade și care alegorice, ce ajung să coste și peste două milioane de dolari, fiecare. Până atunci însă sunt numeroase petreceri de stradă.

"Ne place, foarte mult. E Raiul pe pământ, draga mea. Carnavalul înseamnă spectacol, merită să participi!"

"E minunat, străzile sunt pline de oameni, se revarsă o energie pozitivă. Și sunt atâtea petreceri, nu doar una singură."

