Petrecere transformată în tragedie: Cel puțin 25 de invitați la o nuntă au murit, după un accident, în India

Vehiculul, care avea la bord circa 45 de persoane care mergeau la o nuntă, circula pe un drum de munte periculos în statul Uttarakhand când şoferul a făcut un viraj care a dus la căderea autobuzului într-o prăpastie adâncă de 500 de metri.

"Douăzeci de persoane au fost salvate", a declarat pentru AFP Ashok Kumar, înalt reprezentant al poliţiei din acest stat.

Premierul Narendra Modi a dat asigurări că supravieţuitorii vor primi "tot ajutorul posibil".

"În acest moment tragic, mă gândesc la familiile îndoliate", a scris el miercuri pe Twitter.

Accidentele pe şosele sunt frecvente şi mortale în statul Uttarakhand, care traversează o parte din Munţii Himalaya indieni şi găzduieşte numeroase locuri de pelerinaj religios.

Peste 20 de pelerini au murit în iunie după ce autobuzul lor a căzut într-o râpă. Ei se îndreptau spre un sanctuar dedicat divinităţii hinduse Yamuna, la nord de capitala statului, Dehradun.

Conform unui raport al Băncii Mondiale publicat anul trecut, în India se înregistrează 11% din numărul global de morţi pe şosele, în contextul în care această ţară nu are decât 1% din parcul auto mondial.

Accidentele pe şosele fac circa 150.000 de victime în India în fiecare an, adică o persoană la fiecare patru minute, şi costă economia indiană circa 75 de miliarde de dolari pe an, conform raportului.

