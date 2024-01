Peste 40 de persoane au fost îngropate de o alunecare de teren, în China. Sute de locuitori au fost evacuați. FOTO, VIDEO

Tragedia s-a produs la ora locală 5:51 a.m. (21:51 p.m. GMT duminică) în satul Liangshui din cantonul Zhenxiong, iar "44 de persoane din 18 gospodării au fost îngropate", a informat naţională CCTV.

???? #Cina Almeno 47 morti, per una frana a Tangfang, nella provincia meridionale dello Yunnan. Ricerche ancora in corso su eventuali dispersi. Nelle stesse ore, Nord del Paese, è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.8 nella regione dello Xinjiang pic.twitter.com/3Phzr9B480

"Peste 200 de locuitori (din împrejurimi) au fost evacuaţi de urgenţă, 10 excavatoare, 33 de autospeciale de pompieri şi peste 200 de salvatori sunt mobilizaţi pentru operaţiunile de căutare", a precizat canalul de televiziune.

A total of 47 people were buried in a landslide that struck southwest #China's Yunnan Province early Monday.

More than 200 residents were evacuated as the provincial commission for disaster reduction activated a Level-III emergency response for disaster relief. pic.twitter.com/e57aLYSoss