Peste 150 de persoane au murit în urma alunecărilor de teren din Brazilia. Mai mult de 165 sunt dispărute

Dar autorităţile spun că cel puţin 165 de persoane sunt în continuare date dispărute.

Săptămână trecută au avut loc cele mai puternice ploi din ultimul secol în Brazilia, în statul Rio de Janeiro, ce au provocat inundații masive și alunecări de teren.

