Peste 100 de vieți distruse într-un incendiu devastator la o nuntă din Irak. Mireasa este în șoc și nu mai poate vorbi

Incendiul care a mistuit sala de nunți din Qaraqosh, provincia Nineveh din nordul Irakului, a provocat moartea a peste 100 de invitați și a rănit cel puțin 150 de persoane, conform Sky News.

The bride and groom say they are “Dead inside” after a fire at their wedding in Iraq's Nineveh province claimed the lives of over 100 people.

“I grabbed my wife and began to drag her”#Irak #fire #الحمدانية #نينوى pic.twitter.com/szPCqAWljG