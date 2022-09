Pelerinii așteaptă și 14 ore pentru a-și lua rămas bun de la Regina Elisabeta. Printre ei s-a aflat și David Beckham

Oficialii Ministerului britanic de Externe au scris de mână aproximativ o mie de invitații atât pentru slujba de luni, cât și pentru recepția oferită de rege duminică seara. Doar Rusia, Belarus, Siria, Venezuela, Afganistan și Myanmar nu au primit invitații. După ce timpul de așteptare pentru a trece prin fața catafalcului de la Westminster Hall a ajuns la 14 ore, autoritățile au anunțat vineri după amiază că suspendă cel puțin 6 ore accesul la coadă.

Mii de britanici, dar și foarte mulți turiști, se perindă prin fata catafalcului aşezat la Westminster Hall. Coada este nesfârşită. Sâmbăta şi duminică, liderii și monarhii lumii vor veni şi ei să se reculeagă pentru câteva clipe în fata sicriului, dar fără ca traseul oamenilor de rând să fie întrerupt. Așa se face că unii pelerini vor avea ocazia să-şi aducă omagiile în același timp cu președinți precum Joe Biden sau Emmanuel Macron. Sute de voluntari sunt printre pelerini, gata să-i ajute la nevoie.

Vineri a trecut prin fața sicrului şi fostul fotbalist David Beckham, după ce a stat mai multe ore la rând. Beckham, decorat cândva de Regina, s-a înclinat în fața catafalcului cu ochii în lacrimi.

David Beckham has joined thousands of people queueing to see the Queen lying in state to celebrate Britain's 'special' Queen.

Beckham reportedly took a few selfies with fans, temporarily causing the queue to grind to a halt.

