Paznicul rus care a desenat ochi pe un tablou valoros este veteran de război decorat: ”Sunt un prost, ce am făcut”

Paznicul care a fost arestat în decembrie pentru că a desenat ochi figurilor fără faţă din tabloul semnat de Anna Leporskaya, expus la Centrul Elţîn din Ekaterinburg, a vorbit despre vandalism într-un interviu pentru site-ul rus de ştiri E1.

Aleksandr Vasiliev, veteran decorat, care a luptat în războaiele din Afganistan şi Cecenia, i-a declarat jurnalistei Elena Pankratieva că a crezut că opera de secol XX a Annei Leporkaya era „un desen de copil” şi a susţinut că nişte adolescenţi l-au încurajat să-l distrugă, relatează artnews.com, potrivit News.

„Sunt un prost, ce am făcut”, a spus bărbatul în vârstă de 63 de ani, care a fost concediat în prima sa zi de lucru la galerie.

Ştirile despre vandalism au apărut încă din decembrie, dar abia două luni mai târziu tabloidele au preluat povestea şi internauţii au început să facă glume pe seama gestului său.

Lui Vasiliev însă nu i s-a părut comic: părea în mod evident tulburat în timp ce explica cum colegii săi veterani l-au ajutat să obţină slujba de la Centrul Elţin, în ciuda rănilor sale semnificative.

”Sincer să fiu, nu mi-au plăcut foarte mult aceste lucrări”

A fost împuşcat, a avut şi traumatisme la cap şi plămâni în timpul Primul Război Cecen, în care a luptat din 1994 până în 1996. A fost premiat cu Medalia pentru curaj.

Potrivit E1, „starea sa psihică şi emoţională” a fost permanent afectată, deşi a găsit de-a lungul anilor slujbe ca agent de securitate în diverse locuri. Şi viaţa personală i-a fost marcată de traume: soţia şi unicul său fiu au murit. Se temea că slujba de la Centrul Elţîn va fi prea solicitantă mental şi fizic.

„La început am vrut să refuz, mi-a fost teamă că nu voi putea sta în picioare toată ziua, fără posibilitatea de a mă aşeza”, a spus el, referindu-se la rănile de la picior. „Dar mi-au spus: dacă lucrezi un singur schimb, te plătim imediat. Aşa că m-am prezentat”.

Galeria a deschis recent o expoziţie de artă abstractă care includea pictura Annei Leporskaya, împrumută de la Galeria de Stat Tretiakov din Moscova. Vasiliev nu a fost impresionat de opere, spunând: „Sincer să fiu, nu mi-au plăcut foarte mult aceste lucrări”.

A fost convins de niște adolescenți să desemnez ochii

Vasiliev a descris vandalismul ca fiind o neînţelegere: „Am privit cum reacţionează oamenii şi am văzut cum nişte puşti de 16-17 ani se întrebau de ce nu au ochi, gură, nici frumuseţe. Erau nişte fete în grup şi mi-au cerut: „Desenează-le ochi, lucrezi aici”. Şi le-am întrebat: „Sunt lucrările voastre?”. Ele au spus: „Da”. Mi-au dat un stilou. Am desenat ochii. Am crezut că sunt desenele lor!”.

Leporskaya a pictat „Three Figures” între anii 1932 şi 1934, şi înainte de a fi vandalizată lucrarea a fost asigurată pentru 75 de milioane de ruble (1,4 milioane de dolari).

Experţii în restaurare de la Tretiakov au estimat că lucrările de restaurare ar costa 250.000 de ruble (4.600 dolari). Centrul Elţîn a instalat de atunci ecrane de protecţie peste lucrările rămase din expoziţie.

Vasiliev a fost acuzat de vandalism şi riscă o amendă şi până la un an de muncă corecţională sau până la trei luni de închisoare, potrivit The Guardian. Conform E1, adolescenţii care ar fi încurajat vandalismul nu au apărut în înregistrările camerelor de securitate.

Cea de-a doua soţie a lui Vasiliev a spus pentru E1 că Vasiliev este „absolut normal în viaţa de zi cu zi”, dar în anumite privinţe este „naiv ca un copil”.