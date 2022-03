Patru persoane au murit în urma atacurilor forțelor ruse asupra unor cartiere rezidențiale din Kiev

Serviciile de urgență au raportat inițial două persoane decedate.

O lovitură separată asupra unei alte clădiri din același district a cauzat pagube minosre, potrivit serviciilor de urgență.

Cel puțin patru clădiri din estul, nordul și vestul capitalei au fost atacate marți dimineață.

Russian attack on two residential buildings in Kyiv’s Sviatoshynskyi district in the early morning of March 15 killed at least two people, according to the State Emergency Service of Ukraine.

Photo: State Emergency Service of Ukraine/Telegram pic.twitter.com/admtHXBxb7