Patru persoane au fost împuşcate în afara unui club de noapte din Melbourne

Atacul a avut loc la ora locală 3.20, în Prahran, Melbourne, în afara clubului Love Machine. La faţa locului s-a deplasat un număr mare de agenţi de poliţie.

Poliția australiană a confirmat că 4 persoane au fost transportate la spital. Doi bărbați se află în stare critică iar alte două persoane au suferit răni care nu le pun viața în pericol.

Potrivit unor martori focul ar fi fost deschis dintr-o mașină, relatează news.com.au. Nu se cunosc alte detalii pentru moment!

Poliţia şi serviciile de urgenţă au declanşat o anchetă. Ziarul "The Age" din Melbourne a informat că este de aşteptat ca ancheta poliţiei să investigheze legăturile dintre atac şi încercările din trecut de extorcare a clubului de noapte de către o bandă de motociclişti.



Multiple people shot outside a nightclub in Prahran. Details on Sky News @SkyNewsAust pic.twitter.com/zkHUi5OSn6