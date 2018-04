Patru oameni uciși și doi răniți de un bărbat înarmat, complet dezbrăcat, în Tennessee

Incidentul s-a produs la ora locală 03.25. Bărbatul, care purta doar o jachetă verde, a intrat în restaurant cu o puşcă de asalt tip AR-15 şi a deschis focul asupra clienţilor. Unul dintre aceştia a reuşit să-i ia arma, a precizat poliţia din Nashville într-un comunicat.

Bărbatul a fugit pe jos, nu înainte de a-şi da jos şi jacheta, a precizat poliţia.

El era căutat de autorităţi duminică dimineaţa şi nu este clar dacă mai are încă o armă asupra lui. Presa locală a relatat despre un al doilea incident armat în apropiere, care ar putea avea legătură cu primul.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx

Poliţia i-a avertizat pe localnici că bărbatul este considerat a fi încă înarmat şi extrem de periculos.

Autoritățile cer ajutorul cetățenilor pentru găsirea lui Travis Reinking, de 29 de ani, din Morton, Illinois, care este principalul suspect în acest caz.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0