Patru morți după ce două elicoptere s-au ciocnit în aer. Momentul coliziunii a fost filmat. VIDEO

Cel puțin 13 persoane au avut nevoie de tratament în urma coliziunii. Pe lângă cele patru decese, trei pasageri - o femeie și doi băieți tineri - au fost duși la Spitalul Universitar Gold Coast, potrivit News.com.au.

„În jurul orei 14:00, astăzi, poliția și serviciile de urgență au fost chemate pentru o coliziune în aer între două elicoptere, chiar vizavi de Sea World în Broadwater”, a transmis inspectorul Gary Worrell, de la Poliția din Queensland.

„Cele două aeronave s-au prăbușit și au aterizat pe malul de nisip, chiar lângă Sea World”, a mai spus el.

Pe Twitter au apărut filmări cu momentul în care cele două aparate de zbor s-au ciocnit în aer.

#BREAKING: Channel 9 has published video that shows the Gold Coast helicopter crash, though they’ve cut it off before the moment of impact

Families were waving to the passengers and witnessed the crash happen @6NewsAU pic.twitter.com/gkumxc3m7k