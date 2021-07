Patru agenţi iranieni au planificat răpirea unei jurnaliste la New York. Au urmărit-o cu detectivi privați

Militanta anti-voal Masih Alinejad ar fi fost ţinta, notează AFP, conform Agerpres.

Cei patru indivizi căutau din "iunie 2020" să răpească "o scriitoare şi jurnalistă care a scos în evidenţă încălcările drepturilor omului comise de guvernul iranian", a făcut cunoscut Departamentul de Justiţie al SUA într-un comunicat.

Ei plănuiseră "să ducă victima cu forţa în Iran, unde soarta (sa) ar fi fost incertă în cel mai bun caz", a precizat procurorul Audrey Strauss.

Suspecţii "au utilizat serviciile unor detectivi privaţi pentru a monitoriza, fotografia şi filma" victima şi rudele sale, "în mai multe rânduri" între 2020 şi 2021, potrivit ministerului.

I am grateful to FBI for foiling the Islamic Republic of Iran's Intelligence Ministry's plot to kidnap me. This plot was orchestrated under Rouhani.

This is the regime that kidnapped & executed Ruhollah Zam. They've also kidnapped and jailed Jamshid Sharmahd and many others pic.twitter.com/HUefdEbiil