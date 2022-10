Pasagerii unui avion s-au chinuit să respire timp de 25 de minute. Cabina aeronavei s-a umplut de fum. FOTO, VIDEO

Cel puțin 86 de persoane se aflau la bordul avionului, care a trebuit să efectueze o aterizare de urgență din cauza unei defecțiuni. Scenele șocante au fost surprinse într-un video făcut la bordul avionului, după ce aeronava a decolat din populara stațiune de vacanță indiană Goa, potrivit Daily Star.

@narendramodi @PMOIndia @flyspicejet @PilotSpicejet @SpiceJetRBLX @JM_Scindia Respected sir or to whomsoever it may concern. Night we were returning to hyd from goa within the ✈️ (Spicejet),suddenly there was smoke all around inside the plane starting from nagpur to hyderabad... pic.twitter.com/zZa9OUmJib

În imaginile filmate se aud semnale sonore ale alarmelor de fum, iar o femeie poate fi auzită strigând în mod repetat „apleacă-te, stai jos”, în timp ce aprinde o lanternă pentru a ajuta călătorii de pe zborul SpiceJet SG 3735.

„Ne-am sufocat timp de 25 de minute și nici măștile de oxigen nu au căzut”, a spus pasagerul Vivek Vishal, conform sursei citate.

It took 20 minutes from there and we all the passengers suffered and blacked out with fear. Luckily we landed alive and safely... But what if something happens and who would be responsible, this happened clearly due to the neglence of the crew and respective department. pic.twitter.com/gwvltHNlHR