Paris Hilton, primele mărturisiri despre clipurile pentru adulți în care a apărut. ”Parcă am fost violată”

Netflix

Paris Hilton a vorbit pentru prima dată de traumele emoționale pe care le-a suferit după ce a apărut în mai multe înregistrări video pentru adulți alături de fostul său iubit Rick Salomon.

Starul american în vârstă de 37 de ani a vorbit despre traumele suferite într-un documentar creat de Netflix, care poartă numele de ”The American Meme”.

În 2003, fostul ei iubit Rick Salomon a făcut publice mai multe înregistrări cu Paris în ipostaze intime, imagini care au ajuns într-un final pe site-urile pentru adulți. La 15 ani de la incident, Paris vorbește cu lacrimi în ochi despre acea experiență.

”A fost ca și cum am fost violată. Mi s-a părut că am pierdut o parte din sufletul meu și am fost jignită într-un mod atât de crud și josnic”, a spus moștenitoarea imperiului Hilton, potrivit Daily Mail.

”În mod evident, întreaga mea viață s-a schimbat. Toată lumea râdea de mine. Nu am ieșit din casă vreme de luni de zile. Am fost atât de jenată. Simțeam că toți oamenii de pe stradă râd de mine”, a continuat Paris, povestind totul în lacrimi.

În documentarul făcut de Netflix vor fi prezentate și poveștile de viață a modelului american Hailey Baldwin, a modelului Emily Ratajkowski și DJ-ului Khaled.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer