Parchetul cere închisoare pe viaţă pentru traficantul de droguri "El Chapo"

"În timpul procesului, dovezi zdrobitoare au arătat caracterul nemilos şi sângeros al liderului cartelului din Sinaloa", a subliniat Parchetul în rechizitoriul său adresat judecătorului federal al Brooklyn-ului, Brian Cogan, scrie Agerpres.

Potrivit Ministerului Public, fostul lider al cartelului este responsabil de importarea sau de încercarea de a importa cel puţin 1.200 de tone de cocaină, peste 49 de tone de marijuana şi peste 200 de kilograme de heroină, precum şi de metamfetamină.

Federal prosecutors asked a judge to sentence Joaquin Guzmán, the Mexican drug cartel leader known as "El Chapo," to life in prison. https://t.co/rr8oOmZ59k