Paradă militară fără rachete balistice în Coreea de Nord, la cea de-a 70-a aniversare a statului

De asemenea, nu este clar încă dacă liderul de la Phenian, Kim Jong-un a ținut un discurs în cadrul evenimentului, scrie BBC.

Această paradă va fi examinată în vederea indicilor despre arsenalul de arme din Coreea de Nord, după ce liderul nord-coreean s-a angajat într-un proces de denunclearizare a peninsulei.

Momentan, nu au fost lansate imagini cu parada de la Phenian, dar agenția de presă AFP, care a participat la paradă, dar și NK News, care a avut acces la poze de la postul de televiziune nord-coreean, au spus că nu au văzut rachete balistice intercontinentale.

Parade just finished: North Korea displayed NO ICBMs, medium range missiles.

