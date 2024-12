Papa Francisc va inaugura Anul Sfânt 2025 în Ajunul Crăciunului. Sunt așteptați peste 30 de milioane de pelerini

În cadrul unei ceremonii solemne care va avea loc în Ajunul Crăciunului, suveranul pontif, în vârstă de 88 de ani, va deschide şi va trece prin Poarta Sfântă a Bazilicii Sfântul Petru, care este închisă din interior. Evenimentul, care va marca inaugurarea acestui "Jubileu ordinar", va avea loc la ora locală 19:00 (18:00 GMT) în prezenţa a aproximativ 30.000 de persoane şi a numeroase camere de televiziune, potrivit AFP.

Biserica Catolică celebrează în mod obişnuit un An Sfânt, cunoscut şi sub numele de "An Jubiliar", la fiecare 25 de ani, reaminteşte DPA.

Anul jubiliar 2025 al Bisericii Catolice, supranumit "Jubileul speranţei", se va încheia pe 6 ianuarie 2026. Este o manifestare de mare amploare, ca va cuprinde sute de evenimente la Roma şi în toată lumea, inclusiv în România.

Conform credinţei catolice, credincioşii îşi pot obţine iertarea păcatelor prin rugăciune şi penitenţă în timpul unui An Sfânt. Acesta include, de asemenea, un pelerinaj la Roma şi trecerea prin Porţile Sfinte din "Oraşul Etern".

Catolicii pot obţine un har special cunoscut sub numele de indulgenţă plenară, care înlătură orice pedeapsă temporală pentru păcat dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute.

Peste 30 de milioane de pelerini şi vizitatori sunt aşteptaţi în capitala Italiei în timpul acestui eveniment catolic, în timp ce unele estimări anticipează peste 45 de milioane de vizitatori.

Papa Francisc va celebra apoi tradiţionala liturghie de Crăciun, marcând începutul festivităţilor de Crăciun de la Vatican. Experţii în domeniu se aşteaptă ca suveranul pontif să se folosească de această slujbă pentru a se pronunţa ferm împotriva războiului şi violenţei şi pentru a le reaminti credincioşilor de suferinţele oamenilor.

El a făcut recent apel la un armistiţiu de Crăciun în contextul războaielor din Orientul Mijlociu şi Ucraina.

Papa Francisc va transmite, miercuri, la ora prânzului, tradiţionala sa binecuvântare "Urbi et Orbi" ("Către oraş şi lume").

Un "Jubileu extraordinar" a fost organizat în 2016 sub semnul iertării, în timp ce următorul jubileu extraordinar va avea loc în 2033 pentru a comemora răstignirea lui Hristos. La precedentul "Jubileu ordinar", organizat în 2000 în timpul mandatului papei Ioan Paul al II-lea, au participat 25 de milioane de persoane, potrivit AFP.

