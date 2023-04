Papa Francisc i-a îndemnat pe ruși, în mesajul său de Paște, să caute adevărul despre războiul din Ucraina VIDEO

"Da, fraţi şi surori", a spus Papa Francisc, "la Paşti s-a schimbat destinul lumii şi în această zi a învierii lui Cristos ne putem bucura, să sărbătorim, prin har pur, cea mai importantă şi mai frumoasă zi a istoriei.

”Hristos a înviat! Adevărat a înviat!” - în această urare tradiţională a Bisericii din Răsărit (biserica ortodoxă - n.r.), cuvântul ”adevărat” ne aminteşte că speranţa noastră nu este o iluzie, ci adevărul!", a spus Sfântul Părinte, potrivit News.

Over 100,000 pilgrims celebrated Easter Sunday with #PopeFrancis, as he presided over Mass in St. Peter's Square and delivered his Apostolic Blessing "To the City and the World".#Easter2023 pic.twitter.com/eG3c9OKllg