Papa Francisc a sosit în Panama pentru a participa la Ziua Mondială a Tineretului

Pontiful a călătorit cu avionul de pe aeroportul Fiumicino din Roma şi a ajuns pe aeroportul Tocumen din Panama, unde a fost întâmpinat de o mulţime de circa 2.000 de persoane, relatează Agerpres.

Joi, Francisc se va întâlni cu peste 100.000 de pelerini care au călătorit în Panama din străinătate pentru a participa la această reuniune importantă a tinerilor catolici.

La bordul avionului său către Panama, Francisc a criticat îngreunarea condiţiilor de trecere a frontierei dintre Statele Unite şi Mexic.

"Teama este cea care ne înnebuneşte", a comentat Papa miercuri către unul dintre jurnaliştii prezenţi în avionul său, care i-a povestit despre experienţa pe care a avut-o în oraşul mexican de frontieră Tijuana.

Înainte de a-şi părăsi reşedinţa, Francisc s-a întâlnit cu opt refugiaţi găzduiţi de un centru catolic din Roma, a precizat Vaticanul într-o declaraţie.

I am leaving for the World Youth Day in Panama. I ask you to pray for this very beautiful and important event on the path of the Church.