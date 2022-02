Papa Francisc a devenit primul suveran pontif care apare într-un talk show televizat. A fost chiar o emisiune duminicală de divertisment realizată de postul „Rai 3”.

Papa a făcut mai multe destăinuiri personale, în interviul acordat prin videoconferință de la vila „Santa Marta”, reşedinţa sa din Vatican.

Papa Francisc n-a ocolit nici subiecte grave, precum războaiele ori mediul înconjurător. Pontiful a făcut din nou apel la Uniunea Europeană să distribuie în toate țările membre migranţii ajunși în Italia şi Spania, pentru a nu se pune presiune excesivă doar asupra câtorva state.

Întrebat de moderator de ce crede că Dumnezeu permite suferinţa copiilor, Papa Francisc a răspuns astfel: „Nu am nicio explicaţie pentru acest lucru. Am credinţă şi încerc să-L iubesc pe Dumnezeu, creatorul meu. Dar la întrebarea de ce suferă copiii, nu am niciun răspuns.”

Papa Francisc: „Când eram copil îmi doream să mă fac măcelar, pentru că, atunci când mă duceam cu bunica ori cu mama în piață, îi vedeam pe măcelari cu buzunarele pline de bani. Dacă nu dansezi tango, nu ești cu adevărat un fiu al orașului Buenos Aires. Am nevoie de prieteni. Este și motivul pentru care am decis să nu stau în apartamentele papale, eu nu am viață de sfânt a predecesorilor mei. Eu nu mă ridic la acest statut. Am nevoie de relații umane. Prietenii îmi dau forță. Nu am mulți, dar sunt prieteni adevărați.”