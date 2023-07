Panică la bordul unui avion. O furtună puternică i-a spart fuzelajul și i-a avariat aripile și reactoarele | FOTO

Grindina care a bătut Boeingul la un sfert de oră de la decolare, luni, a spart vârful fuzelajului, care a dispărut, scrie news.ro.

Aripile aeronavei şi reactoarele au fost puternic avariate.

Delta Air Lines flight DL185 makes emergency landing at Rome Fiumicino Airport after being damaged by a hailstorm on departure from Milan. pic.twitter.com/cbEbhtk2qz