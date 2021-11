Raed Arafat: Este o descreştere clară a cazurilor de COVID în ultima săptămână

Agerpres

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri că în ultima săptămână a avut loc o descreştere clară a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, însă la terapie intensivă această descreştere nu este atât de evidentă.

"În ultima săptămână, în 5 noiembrie, am avut 8.268 de cazuri, astăzi avem 4.844 de cazuri, deci cert este o descreştere clară a cazurilor pozitivate în ultima săptămână. La polul pacienţilor de terapie intensivă, în 5 noiembrie am avut 1.877, acum avem 1.733 - descreşterea nu este atât de evidentă ca şi descreşterea cazurilor în general. Noi am zis că terapia intensivă în continuare va avea impactul mai prelungit şi încă va avea o perioadă de latenţă de cel puţin 2-3 săptămâni până vom vedea şi acolo o descreştere semnificativă", a spus Arafat la o conferinţă de presă.

El a subliniat că sunt în continuare multe decese, chiar dacă se înregistrează o scădere, dar cu cât sunt mai mulţi pacienţi ajung la terapie intensivă, cu atât numărul deceselor va rămâne semnificativ.

"Încă sunt pacienţi care ajung în terapie intensivă în continuare, inclusiv dintre cei 4.800 de pacienţi de astăzi, o parte, din păcate, vor ajunge la terapie intensivă. Plus, trebuie luat în considerare că pacienţii din terapie intensivă stau totuşi uneori săptămâni ocupând paturile de acolo şi din cauza asta este greu să se găsească o capacitate de absorbţie suplimentară", a arătat Arafat, citat de Agerpres.

Şeful DSU a adăugat că din raportul Institutului Naţional de Sănătate Publică rezultă că, între 1 şi 7 noiembrie, 90,2% dintre decesele înregistrate au fost la persoane nevaccinate, iar în aceeaşi perioadă, 69,7% din cazurile confirmate au fost înregistrate la persoane nevaccinate.

"De la începutul pandemiei până în prezent, 85,8% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 de ani", a mai declarat Arafat.