Ötzi Omul de Gheață are cele mai vechi tatuaje din lume. Iată cum au fost făcute acum 5.000 de ani

Rămășițele sale remarcabil de bine conservate, înghețate sub gheață timp de aproximativ 5.300 de ani, au scos la iveală 61 de tatuaje cu cerneală pe tot corpul său, scrie CNN.

Analiza inițială a sugerat că tatuajele au fost incizate cu o lamă și apoi impregnate cu pigment negru. Acum, cele mai recente cercetări sugerează cu tărie un instrument de perforare cu un singur punct, cu vârf de pigment de carbon, ar fi putut fi în spatele marcajelor.

„Unul dintre subiectele pe care le-am identificat este că o mare parte din munca care a fost făcută inițial cu privire la tatuajele lui a fost făcută de oameni de știință care au fost savanți excelenți, dar ei înșiși nu erau tatuați și nu aveau experiență personală cu procesul de tatuare”, a spus Aaron. Deter-Wolf, autorul principal al noului studiu.

„De-a lungul anilor, am avut numeroase conversații cu tatuatori profesioniști și când vorbești despre asta și te uiți la poze, ei spun, oh, nu, oh, nu, acelea absolut nu sunt tăiate în piele... Nu a fost prezentat într-un cadru solid din punct de vedere științific”, a explicat Deter-Wolf, un arheolog preistoric la Divizia de Arheologie din Tennessee, care are un tatuaj similar cu unul al lui Ötzi pe încheietura mâinii.

Studiul, publicat în Jurnalul European de Arheologie pe 13 martie, a trecut în revistă literatura existentă despre tatuajele lui Ötzi și s-a bazat pe experimentele actuale care reproduc tehnicile antice de tatuaj.

„Majoritatea dintre ele erau pe picioarele inferioare și pe glezne. Unul pe încheietura mâinii stângi și un alt set pe partea inferioară a spatelui în jurul coloanei cervicale. Sunt linii care sunt în unele cazuri încrucișate, dar mai adesea paralele între ele. Ele variază de la două (linii) la cinci sau șase”, a spus arheologul Deter-Wolf.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: