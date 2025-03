Opoziţia turcă denunţă o „lovitură de stat” după arestarea primarului Istanbulului, rivalul lui Erdogan. Turcii, în stradă

Primarul Istanbului, popular şi charismatic, ”îngropat” de proceduri judiciare, este acuzat de această dată de ”corupţie”, iar potrivit agenţiei oficiale turce de presă Anadolu şi de ”terorism”.

Potrivit unuia dintre colaboratorii săi apropiaţi, primarul, prezentat ca viitor candidat în alegerile prezidenţiale de către partidul său, a fost condus în sediul poliţiei.

I deeply appreciate the support of global leaders and MEPs for democracy in Türkiye. On this difficult day for my country, your solidarity strengthens our commitment for justice and democratic values. pic.twitter.com/5aPKN7fxxM