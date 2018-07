Operațiunea de salvare a copiilor blocați în peșteră, reluată luni. Patru băieți au fost scoși

Patru copii din cei 12 blocați în peștera din Thailanda de mai bine de două săptămâni au fost salvați duminică. Băieții au fost aduși în siguranță la suprafață, fiecare însoțit de doi scafandri.

O ploaie puternică a început însă în zonă, conform jurnaliștilor prezenți acolo.

