OMS susține că omenirea riscă viitoare pandemii, dacă nu învață din criza actuală de coronavirus

Mike Ryan, directorul Programului pentru urgenţe sanitare al OMS, a avertizat, luni, că omenirea riscă viitoare pandemii dacă suferă de „amnezie” şi nu învaţă din criza actuală de coronavirus, transmite Reuters.

„Am văzut amnezia care pare să coboare asupra lumii după un eveniment traumatic, iar acest lucru este de înţeles”, a spus Ryan într-un briefing de presă la Geneva.

„Dar, dacă o vom face din nou, aşa cum am făcut după SARS, aşa cum am făcut după H5N1, aşa cum am făcut după pandemia de H1N1, dacă vom continua să ignorăm realităţile a ceea ce patogeni noi şi periculoşi pot face civilizaţiei noastre, atunci este probabil că vom trăi din nou acelaşi lucru sau chiar mai rău în timpul vieţilor noastre”, a tras el un semnal de alarmă.

Ryan s-a lansat şi într-o critică a statelor dezvoltate, explicând că acestea au gestionat sistemele de sănătate „ca pe linii aeriene low-cost„ şi că omenirea plăteşte acum preţul, transmite Agerpres.

„În nord, din cauza modelului de costuri pentru sistemele de sănătate, noi ne-am proiectat sistemele de sănătate să fie livrate la eficienţă de 95%, 98%, 100%. Este aproape ca un model de companie aeriană low-cost pentru furnizarea de servicii de sănătate”, a spus el.

„Ei bine, acum plătim un preţ pentru aceasta, neavând acea capacitate suplimentară în sistem, considerând sănătatea ca pe un centru de costuri, considerând sănătatea ca pe o scurgere de resurse pe seama dezvoltării, ca trăgând înapoi economia, şi trebuie să regândim ce înseamnă aceasta”, a mai spus responsabilul OMS.