Oficial SUA: Este doar o chestiune de timp până când Joe Biden va vizita Ucraina

"Este doar o chestiune de timp" până când Joe Biden va vizita Ucraina, a declarat Adam Schiff, preşedintele Comitetului de Informaţii al Camerei Reprezentaţilor din SUA, pentru CNN.

"O vizită prezidenţială este ceva aflat în considerare, dar doar o chestiune de cât de curând va fi fezabil", a spus el.

Duminică, preşedintele Parlamentului SUA, Nancy Pelosi, a devenit cel mai înalt oficial american care s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev de la începutul invaziei Rusiei la sfârşitul lunii februarie.

Delegaţia Camerei a discutat despre priorităţile lui Zelenski pentru următoarea fază a războiului, care este concentrată în estul ţării, după ce forţele ruse s-au retras din jurul capitalei, şi despre cererea lui Biden pentru un pachet de ajutor de 33 de miliarde de dolari pentru Ucraina, a spus Schiff.

"Am vrut să discutăm cu el, în cadrul acestei vizite cu adevărat vaste, care este prioritatea în ceea ce priveşte armele de care are nevoie, ce altă asistenţă are nevoie”, a adăugat el, potrivit News.ro.

"Am trecut printr-o discuţie detaliată despre următoarea fază a războiului. Se trece de la o fază în care ucrainenii fac ambuscadă tancurilor ruseşti -- a fost o luptă apropiată -- la lupta mai mult la distanţă folosind artileria cu rază lungă, iar asta schimbă natura a ceea ce are nevoie Ucraina pentru a se apăra", a spus el.F