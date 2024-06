Oamenii au fugit de pe plajă. Zeci de explozii pe litoral, după ce o rachetă a fost interceptată în Crimeea. VIDEO

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 120 au fost rănite când fragmente de rachete s-au împrăștiat peste turiști în timpul unui atac ucrainean asupra orașului Sevastopol din Crimeea ocupată de Rusia, potrivit autorităților.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini din timpul atacului ucrainean cu rachete ATACMS asupra Crimeei, din urmă cu două zile.

O înregistrare video arată oameni fugind de pe o plajă din apropiere de Sevastopol, unii dintre răniţi fiind transportaţi pe şezlonguri.

În imagini se văd explozii pe litoralul din Sevastopol, la câțiva metri de plaja plină cu oameni. Una dintre rachetele cluster ATACMS lansate asupra Crimeei ar fi fost interceptată de sistemele de apărare rusești, iar submunițiile ar fi căzut în mare.

CCTV footage capturing the moment when M74 submunitions from the MIM-140 ATACMS missile with cluster warhead struck the water and beach in Sevastopol, Crimea, on June 23.

