O turistă din Marea Britanie l-a acuzat pe un localnic din India că ar fi agresat-o sexual în timpul unui masaj cu nămol

O turistă din Marea Britanie l-a acuzat pe un localnic din India că ar fi agresat-o sexual pe o plajă după ce i-a oferit un masaj cu nămol.

Femeia, în vârstă de 42 de ani, stătea singură săptămâna trecută pe plaja Paliem din Goa, care este populară printre turiștii doritori de băi cu nămol.

Un localnic, identificat ca Joel D’Souza, în vârstă de 32 de ani, s-a apropiat de aceasta, sub pretextul că îi va oferi „o baie detoxifiantă cu nămol”, dar apoi ar fi agresat-o sexual.

Cum s-ar fi petrecut atacul sexual

„Victima era singură la plajă și partenerul ei plecase la o plimbare. Acuzatul i-a oferit femeii o baie cu nămol și sub acest pretext a molestat-o sexual. Am deschis un caz de viol împotriva acuzatului și l-am arestat,” a spus Shobit Saxena, un polițist senior din Goa, pentru The Telegraph.

Saxena a spus că acuzatul, despre care se crede că ar fi lucrat în trecut ca bibliotecar școlar, nu este implicat în afaceri cu băi de nămol și ar fi profitat de faptul că femeia era singură.

Victima a călătorit în India cu partenerul ei la sfârșitul lunii mai și era cazată în apropierea locului unde ar fi avut loc atacul.

Deși Goa este una dintre cele mai populare destinații turistice cu plaje din India, au existat mai multe cazuri de femei atacate în regiune în ultimul deceniu.

Cazuri de atacuri sexuale împotriva femeilor în India

În 2018, o femeie din Marea Britanie a fost violată de un bărbat în timp mergea către hotelul ei de la gara din Goa.

Cu doar un an înainte, o femeie din Irlanda, pe nume Danielle McLaughlin, a fost violată și omorâtă în timpul unei vacanțe în Goa.

Criticile publice cu privire la violența sexuală din India au crescut dramatic după ce o studentă a fost violată de un grup de șase bărbați într-un autobuz în Delhi, inclusiv de șofer, iar apoi a fost omorâtă.

Incidentele de violență sexuală împotriva femeilor continuă să fie raportate în toată țara.

Potrivit sfaturilor de călătorie către India ale Ministerului britanic de Externe, „s-a înregistrat o creștere de raporturi de agresiune sexuală împotriva femeilor și fetelor tinere, inclusiv atacuri sexuale recente împotriva turistelor străine în zone turistice și orașe” din India.

