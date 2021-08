O televiziune de stat a difuzat din greșeală imagini de la un ritual satanist în timpul știrilor

Videoclipul de câteva secunde a fost difuzat în timpul unei știri despre îngrijirea câinilor polițiști. În filmuleț se observă trei persoane îmbrăcate în negru alături de ceea ce pare a fi un altar satanist și o cruce întoarsă.

Unul dintre bărbați strigă la un moment dat „Hail Satan!”. Imaginile au fost întrerupte brusc.

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM