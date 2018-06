O tânără din România s-a căsătorit milionarul ce administrează Statuia Libertăţii

Facebook/ Iasmina Milutinovici

Iasmina Milutinovici, o româncă de 27 de ani, s-a căsătorit, pe 3 iunie cu milionarul american Bradford Aaron Hill, administratorul Statuii Libertăţii şi a insulei Ellis.

Soțul are 61 de ani, dar tânăra din Timișoara susține că diferența de vârstă nu reprezintă nicio problemă, relatează The New York Times.

Iasmina și Aaron s-au cunoscut în 2014, când ea a obținut un job pe perioada verii la compania milionarului. ”Ne zâmbeam ori de câte ori ne intersectam”, a declarat Iasmina. ”Iar într-o zi a avut curajul să mă invite la un concert cu Katy Perry. M-am simțit extrem de bine cu un bărbat care este cu 34 de ani mai mare ca mine”, a mai declarat tânăra.

Apoi totul a decurs de la sine și la începutul lunii au întemeiat o familie.

Iasmina susţine că s-a îndrăgostit de Bradford şi că vârsta nu a reprezentat niciodată un impediment în relaţia lor: ”Vârsta nu a fost niciodată o problemă, pentru că eu am mai avut relaţii cu bărbaţi mai mari. Tinerii sunt plictisitori. Ne-am început relaţia firesc şi este o legătură remarcabilă între noi. Niciodată nu am băgat în seamă diferenţa de vârstă şi cu siguranţă nu face parte din viaţa noastră de zi cu zi.“

Iasmina Milutinovici a absolvit Universitatea de Vest din Timişoara şi a obţinut o diplomă de master în comunicare şi relaţii publice de la Universitatea Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, iar în prezent este şefa departamentului de comunicare corporate la Evelyn Hill, compania care administrează Statuia Libertăţii şi care este condusă de soţul ei.

