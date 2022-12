O tânără a murit după ce a rămas blocată în mașină 18 ore, în timpul „viscolului secolului”.Ultimele imagini trimise familiei

Tragedia s-a întâmplat vineri. Anndel Taylor își terminase tura la un spital din Buffalo, unde lucreas ca asistentă și se îndrepta spre casă când mașina ei a rămas blocată în zăpadă, a povestit familia tinerei la un post de televiziune local.

Rudele spun că aceasta a fost blocată în mașină timp de 18 ore până să moară, în timpul „viscolului secolului”.

Rudele tinerei decedate spun că această a sunat la numărul de urgență când a rămas blocată cu mașina în zăpadă, însă echipele de intervenție nu au putut să ajungă la ea din cauza zăpezilor.

„Simt că toți cei care au încercat să ajungă la ea au rămas împotmoliți. Pompierii, poliția, toți s-au blocat”, a declarat Tomeshia Brown, sora lui Taylor.

Taylor a scris pe grupul familiei de pe o rețea de socializare că zăpada se acumulează și a pus și o filmare cu geamurile mașinii acoperite de omăt.

„Îi spunea surorii mele că îi este frică”, a mai spus Tomeshia Brown.

De-alungul zilei Talor a transmis mai multe mesaje. Ultimul a venit imediat după miezul nopții, în Ajunul Crăciunului, când a pus o filmare în care a coborât geamul îngheat ca să le arate rudelor o dubă blocată din cauza viscolului, cu luminile aprinse, potrivit New York Post.

