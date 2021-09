O tânără a fost bătută pentru că a cerut unor clienți să arate certificatul de vaccinare. VIDEO

Filmările arată o încăierare în toată regula produsă în fața restaurantului. Angajata restaurantului a fost lovită cu pumnul, iar în urma bătăii o persoană a ajuns la spital, conform NBC News.

Cei trei suspecți, de 21, 44 și 49 de ani, au fost duși la audieri. Cele trei persoane au fost arestate după agresiunea din această săptămână.

Atacul a venit în contextul în care în New York cei din domeniul restaurantelor, divertisment sau fitness trebuie să ceară dovada vaccinării clienților. Afacerile care nu se conformează ar putea primi o amendă de 1.000 de dolari.

Carmine’s on the UWS says a hostess was assaulted after asking a group for proof of Covid vaccine to eat inside. “It’s a shocking and tragic situation when one of our valued employees is assaulted for doing their job - as required by city policies...” @NBCNewYork after football. pic.twitter.com/xrqZoNm74R