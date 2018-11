O posibilă "bază secretă rusească", găsită de poliţia din Finlanda. Reacţia Kremlinului

Insula Sakkiluoto din largul Finlandei, proprietatea cetăţeanului rus Pavel Melnikov, a fost, la sfârşitul lunii septembrie, ţina unui raid al poliţiei. Autorităţile finlandeze susţin că ar fi vorba de o operaţiune împotriva unei reţele de spălare de bani şi evaziune fiscală, dar proporţiile intervenţiei poliţiei au ridicat rapid semne de întrebare, mai ales că aspectul construcţiilor de pe insulă ducea cu gândul mai degrabă la o bază militară.

400 de „mascaţi”, echipaţi cu veste antiglonţ au participat la intervenţia în forţă . Insula a fost supravegheată de avioane şi elicoptere în timpul raidului poliţiei,care au interzis survolul.

7pm local time at #airistonhelmi HQ. "Money laundering and tax fraud investigation" in full protective gear. Note, the raid happened already after dawn.

Detail zoom of a pic by Kalle Koponen /HS.fi , prev tweet has link for the full article with some more pics. pic.twitter.com/umd9nnxzkz