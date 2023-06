O porțiune dintr-o autostradă aglomerată s-a prăbușit după ce o cisternă cu produse petroliere a luat foc

Totul s-a întâmplat când un camion care transporta produse petroliere și trecea pe sub șoseaua suspendată a luat foc și, cel mai probabil, s-a produs o explozie ce a dus la prăbușirea autostrăzii din orașul Philadelphia.

Pompierii s-au luptat mai multe ore să stingă incendiul, mai ales că o parte din combustibilul aprins s-a scurs în gurile de canalizare unde a continuat să ardă.

Potrivit autorităților, nimeni nu a fost rănit în tot acest dezastru. Iar pompierii încearcă să determine din ce cauză a luat foc cisterna.

A tanker truck fire caused a portion of Interstate 95 to collapse in Northeast Philadelphia on Sunday morning. The interstate remains closed as of Sunday afternoon.

