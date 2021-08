O persoană s-a agățat de roata unui avion care decola, la Kabul. Rămășițe umane au fost găsite în trenul de aterizare

Descoperirea a fost făcută după ce aeronava C-17 a aterizat la baza aeriana Al Udeid din Qatar, scrie ABC News.

Video shows hundreds of people running alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the Kabul airport. https://t.co/9KvlpGgLnM pic.twitter.com/osGnDQX9rb