O persoană moare de Covid-19 în Europa la fiecare 17 secunde. Mai multe țări anunță restricții pentru sărbători

O persoană moare din cauza Covid-19 la fiecare 17 secunde, a declarat joi Stella Kyriakides, comisarul european pentru sănătate.

Statele Unite au înregistrat un record al numărului zilnic de infectare cu coronavirus, peste 200 de mii.

Numărul bolnavilor de Covid din spitale s-a dublat de la începutul lunii noiembrie. Pentru că lucrurile nu sunt grozave nici în Europa, mai multe țări anunță restricții pentru perioada de Crăciun și Revelion.

Stella Kyriakides, comisarul UE pentru Sănătate: „La fiecare 17 secunde, cineva moare de Covid-19 în Europa. Şi, în fiecare zi, în Europa, peste 5.000 de familii plâng pierderea unei persoane iubite.”

Ungaria a raportat peste 180 de decese asociate cu Covid în 24 de ore, de departe cel mai mare bilanț zilnic al cazurilor fatale de până acum.

Pe de altă parte, Comisia Europeană recomandă statelor membre să interzică adunările publice și să reglementeze pe cât posibil cadrul în care pot avea loc reuniunile în familie în perioada sărbătorilor.

Deja, Spania și Italia au anunțat restricții suplimentare de sărbători. Astfel, spanioliolilor le este interzis să se adune mai mult de zece persoane de Crăciun și de anul nou. Și vor putea să se deplaseze doar în mod excepţional dintr-o regiune în alta pentru a se alătura rudelor lor, a anunţat Ministerul Sănătăţii.

În Germania, cancelarul Angela Merkel intenţionează să menţînă restricţiile până pe 10 ianuarie. În prezent, în această ţară, sunt închise hotelurile, restaurantele, sălile de sport, teatrele şi cinematografele.

Peste Ocean, Statele Unite înregistrează record după record la numărul de cazuri de infectare cu coronavirus și la spitalizări.

Dr. Robert Redfield, Director, US Centers for Disease Control and Prevention: „Decembrie, ianuarie și februarie vor fi luni grele. Cred că vom intra în cea mai dificilă perioadă pentru sănătatea publică din istoria acestei naţiuni.”

La o săptămână de la Ziua Recunoștinței, numărul spitalizărilor a trecut pentru prima oară de 100.000 în Statele Unite. Numărul bolnavilor de covid internați în spitalele americane s-a dublat de la începutul lui noiembrie. În numai 24 de ore, numărul de noi cazuri a trecut de 200.000 și bilanțul zilnic al deceselor de 3.100.

California, Texas și Florida - cele mai populate state federale americane - sunt printre cele mai afectate. Fiecare are peste un milion de cazuri de infectare cu coronavirus.

În fata unui val fară precedent de infectări, primarul metropolei Los Angeles a emis un ordin de urgență pentru localnici, stați acasă, cu efect imediat.