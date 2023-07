O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite, după ce forțele ruse au atacat orașul ucrainean Sumî | VIDEO

"În cursul serii de 29 iulie, o rachetă inamică a lovit o instituţie de învăţământ", se arartă pe canalul de Telegram al ministerului.

"Cel puţin un civil a fost ucis şi 5 civili au fost răniţi", adaugă ministerul, citat de Reuters.

Poliţia naţională ucraineană a postat pe Telegram o înregistrare video în care se vede cum o persoană este transportată pe o targă, o clădire este în ruine şi mai mulţi copaci sunt rupţi.

The National Police of Ukraine publishes footage of the aftermath of a missile attack on an educational building in #Sumy. It is reported that one person was killed and five wounded. pic.twitter.com/LamxCciNNY