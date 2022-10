O pensionară din Rusia, arestată după ce a lăsat un bilet la mormântul părinților lui Vladimir Putin: Luați-l la voi

Irina Țibaneva, din Sankt Petersburg, a fost pusă sub arest la domiciliu timp de o lună, după ce a lăsat un bilet pe mormântul părinților președintelui Rusiei. „Părinți de maniac, luați-l la voi, provoacă atâta suferință și necazuri, întreaga lume se roagă pentru moartea lui. Moarte lui Putin, ați crescut un monstru și un criminal”, a scris femeia pe biletul său, notează jurnaliștii de la Mediazona.

Say hello to Irina Tsybaneva, a 60-year-old woman who lives in St. Petersburg. A local court has placed her under house arrest after she left a note at the gravestones of Putin’s parents that concluded, “You raised a freak and a killer.” https://t.co/9wVZrXx5Xa pic.twitter.com/Mae8pm3yF5