O navă rusă de război, scoasă din uz de dronele ucrainene. Momentul atacului | VIDEO

Surse ucrainene au declarat pentru CNN că o dronă maritimă încărcată cu 450 de kilograme de explozibil TNT a atacat nava Olenegorski Gorniak, care avea la bord aproximativ 100 de militari ruşi. "În urma atacului, nava rusă a avut avarii grave şi nu este capabilă să îşi îndeplinească sarcinile", a precizat sursa.

CNN a primit o înregistrare video care arată o dronă maritimă fără pilot care se apropie de o navă - ce pare să corespundă cu profilul navei Olenegorski Gorniak, văzută anterior în portul Novorossiisk. Videoclipul de 36 de secunde, filmat chiar de drona maritimă, arată cum aceasta se apropie de navă pe timp de noapte. Videoclipul se încheie chiar în momentul în care drona ajunge la navă. CNN precizează că nu poate verifica în mod concludent identitatea navei.

A video of the attack on the #Russian war ship appeared. pic.twitter.com/y4Q6KCtEd9

De asemenea, există o înregistrare video, neverificată, care pretinde a fi de la baza navală Novorossiisk şi care arată o navă militară rusă care se înclină grav într-o parte, scrie The Guardian, citată de News.ro.

The naval base in #Novorossiysk was attacked by two sea drones, the #Russian Defense Ministry reports. It is claimed that unmanned boats were destroyed near the village of Myskhak. pic.twitter.com/2txCiqiJNE