O mulțime dezlănțuită a incendiat mai multe biserici în Pakistan. De la ce a pornit totul VIDEO

Sute de persoane înarmate cu bâte şi pietre au luat cu asalt cartierul cu populaţie majoritar creştină din oraşul Faisalabad, declară AFP poliţia din zonă.

Imagini difuzate pe reţele de socializare surprind fum ieşind dintr-o biserică şi din mobilier - paturi şi scaune - incendiat în stradă.

I am not sure if Pakistan was created in the name of religion or not but .... if destroyed .... it would definitely be in the name of religion. #Faisalabad pic.twitter.com/y10RlfaoDU

Acest atac a fost declanşat după ce un grup de fanatici religioşi a acuzat o familie creştină locală de profanarea unui exemplar al Coranului, potrivit unui reprezentant al salvatorilor aflat a faţa locului.

”Fotografii şi înregistrări video cu pagini de Coran arse au fost împărtăţite între locuitori, ceea ce a provocat un val de indignare”, declară telefonic AFP un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare din oraş, Rana Imran Jamil.

Potrivit aceleiaşi surse, patru bserici au fost incendiate, însă nu s-a semnat niciun rănit.

”Cerem să se facă dreptate şi îndemnăm la acţiune forţe de ordine şi pe cei care fac dreptate (...), să intervină imediat şi să ne asigure că vieţile noastre au valoare în propria noastră ţară”, a postat pe reţeaua de socializare X (fosta Twitter), episopul oraşului Lahore, vecin, Azad Marshall.

4 churches along with Christian homes were burned down in Jaranwala Faisalabad for false blasphemy allegations, by a mob of fanatics.

Blasphemy laws are even further weaponised by the Govt recently.

This Islamic Republic is on self destructive mode. pic.twitter.com/0UGnwhfMM1