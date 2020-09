O mină de aur neautorizată s-a prăbușit în Congo. Cel puțin 50 de persoane au murit. FOTO

Anunțul a fost făcut sâmbătă de autorităţile din provincia Sud-Kivu şi o organizaţie locală, relatează Reuters şi AFP.

Guvernatorul provinciei, Théo Ngwabidje Kasi, a deplâns sâmbătă ''moartea tragică a 50 de persoane, majoritatea tineri''.

''Până în prezent nu cunoaştem numărul exact'' al victimelor, a transmis la rândul său primarul Alexandre Bundya, care a precizat că accidentul s-ar fi produs după ce ''solul a cedat în urma ploilor torenţiale''.

Accidentul s-a produs vineri în zona minei ''Detroit'', în jurul orei locale 15:00 (13:00 GMT), în urma ploilor abundente, a declarat Emiliane Itongwa, preşedinte al organizaţiei locale Iniţiativa de Sprijin Social pentru Femei.

''Mai mulţi mineri se aflau în puţ, care era acoperit şi nimeni nu a putut ieşi. Vorbim despre circa 50 de persoane tinere'', a spus Itongwa.

Fotografiile şi înregistrările video publicate pe reţelele sociale prezentau sute de persoane sosite la faţa locului, dintre care unele plângeau pe versanţii din jurul intrării în mină.

Mina nu se află în zona de exploatare a minereului de aur dată în concesiune companiei canadiene Banro Corporation, a declarat directorul executiv al acesteia.

Accidentele miniere sunt frecvente în minele artizanale neautorizate din RDC, zeci de decese fiind înregistrate în fiecare an.

O alunecare de teren din zona unei mine de aur dezafectată a ucis 16 persoane în luna octombrie a anului trecut. Alţi 43 de mineri ilegali au murit într-o altă alunecare de teren survenită în zona unei mine de cupru şi cobalt în iunie 2019.

At least 50 killed after an artisanal gold mine collapsed near Kamituga in east of #Congo pic.twitter.com/QY0IFJrqb1