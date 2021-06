O mănăstire din Rusia construiește un complex rezideațial care va avea piscină și heliport

O mănăstire din Rusia a intrat în afaceri imobiliare. Pe un teren din apropierea lăcașului de cult au fost construite mai multe case, vândute apoi celor dornici să lucreze pe terenurile monahale.

Încă în construcţie, noua aşezare va beneficia de o piscină, un heliport, dar şi de... reguli stricte, în ton cu învățăturile Bisericii, pe care locatarii vor fi nevoiți să le respecte.

Aceasta este aşezarea Bogoliubovo, apărută de curând în regiunea Kaliningrad. A fost construită la iniţiativa mănăstirii din apropiere, care în acest caz a jucat rolul unui dezvoltator imobiliar. Conceptul satului este unul modern: aşezarea are case ecologice şi urmează să fie construite o piscină şi chiar un heliport. Lucrările sunt, însă, abia la început.

Privit din afară, cătunul nu e diferit faţă de celelalte localităţi din jur. Cu toate astea, aici sunt în vigoare unele reguli speciale, religioase. A fost unul dintre motivele care i-au atras pe noii locuitori, care au venit din toată Rusia.

Abbess Elisaveta: ”Am plecat de la ideea să construim o aşezare ortodoxă în apropiere de mănăstire, astfel încât oamenii să locuiască aici şi să lucreze pe terenurile mănăstirii, iar viaţa monastică să continue şi în afara zidurilor ei”.

Complexul rezidenţial nu duce lipsă de clienţi. Cei care au început aici o nouă viaţă sunt încântaţi de condiţiile pe care le au, dar şi de calitatea locuinţelor.

Evgeny și Lyubov Savenkov, localnici: ”Casa e luminoasă, din lemn, respiră, e confortabilă. Am locuit până acum în Soci, unde am lucrat ca agronomi. Şi în Abhazia, unde Maica Elisaveta are propria ei fermă. Aşa că ne-am întâlnit acolo şi ne-a dat binecuvântarea să ne mutăm aici”.

Iar autorităţile locale speră că îmbinarea dintre o aşezare monastică şi un sat secular va aduce armonia în regiune şi va fi un model demn de urmat şi pentru alţii.