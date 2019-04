O mamă s-a trezit din comă după 27 de ani. Primul lucru pe care l-a zis

iStock

Munira Abdulla, o femeie din Emiratele Arabe Unite care era în comă de 27 de ani, s-a trezit după ce i-a auzit vocea fiului în camera de spital. Ea era în stare vegetativă din 1991, după ce a fost lovită de un autobuz școlar.

Când Omar avea patru ani, se afla cu mama sa de 32 de ani în mașina unchiului, atunci când un autobuz școlar a lovit autoturismul. Astfel, Munira Abdulla s-a aruncat asupra fiului pentru a-l proteja de impactul puternic. În urma accidentului, ea a ajuns în comă, iar el s-a ales doar o vânătaie, scrie Daily Mail.

A rămas netratată ore în șir, pentru că familia nu a avut cum să ceară ajutor. Ulterior, ea a fost transferată la o clinică din Londra, unde medicii au anunțat familia că femeia e în stare vegetativă. În aprilie 2017, însă, prințul moștenitor din Abu Dhabi a auzit de cazul femeii și a decis să o ajute.

„N-am renunțat la ea, pentru că mereu am simțit că într-o zi se va trezi. Aveam patru ani când a avut loc accidentul. Mama mea stătea cu mine pe bancheta din spate. Când a văzut autobuzul venind spre noi, m-a protejat îmbrățișându-mă. Pentru mine, mama mea era ca aurul: cu cât trecea mai mult timp, cu atât era mai valoroasă. N-am regretat niciodată. Cred că, datorită susținerii mele, Dumnezeu m-a salvat de probleme mai mari”, a mai spus Omar, pentru The National.

Munira Abdulla a fost transferată la o clinică din Germania, unde a fost supusă unor operații care să-i repare mușchii. Un an mai târziu, a început să scoată niște zgomote ciudate, iar după trei zile și-a strigat fiul pe nume.

„N-am cerut fonduri, ne-au fost oferite. Îi sunt recunoscător prințului moștenitor. În general, liderii noștrii ne susțin în astfel de situații și îi suntem recunoscători.”



„Când le-am spus medicilor că sper să vorbească din nou, mi-au spus că am o imaginație bogată și că încearcă doar să-i îmbunătățească calitatea vieții. Avusesem o neînțelegere în camera de spital și ea a simțit că sunt în pericol, ceea ce i-a cauzat un șoc. Scotea sunete ciudate și am început să chem medicii să o examineze, iar ei au spus că e normal. Trei zile mai târziu m-am trezit când cineva mă striga pe nume. Era ea! Mă striga pe nume. Nu mai puteam de bucurie. Ani la rând am visat la acest moment. Numele meu e primul lucru pe care l-a spus”, a mărturisit Omar, povestind că atunci când striga, era ca și cum ar fi „retrăit momentul accidentului.”

Astfel, după numeroasele tratamente, Munira își poate striga pe nume familia, poate recita rugăciuni și purta conversații cu oamenii. Potrivit unui raport publicat de Spitalul Mafraq în urmă cu o lună, femeia poate comunica cu cei din jur „într-o manieră rezonabilă” și poate răspunde situațiilor familiare. Cu toate acestea, ea are nevoie să facă fizioterapie, pentru a-și recupera funcțiile motorii.

„Acum ne spune când simte durere și putem purta conversații, dacă o interesează subiectul. Uneori mă trezește să spunem rugăciuni împreună. Îmi spune o temă și după ce încep, continuă ea rugăciunea. Am decis să vorbesc despre povestea ei pentru ca oamenii să nu își piardă speranța în cei dragi. Nu îi considerați morți când sunt în starea aceasta. În toți acești ani, doctorii mi-au spus că e o cauză pierdută, că nu mai are rost să continuăm tratamentul, dar de câte ori aveam dubii m-am pus în locul ei și am încercat să fac tot ce pot ca ea să se simtă mai bine.”



