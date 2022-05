O jurnalistă de la postul de televiziune Al-Jazeera, împuşcată mortal în Cisiordania

Getty

Jurnalista Shireen Abu Akleh, unul dintre cei mai cunoscuţi reporteri ai postului de televiziune panarab Al-Jazeera, a fost ucisă miercuri dimineaţă în timp ce relata despre confruntările între armata israeliană şi palestinieni în sectorul Jenin.

Ministerul Sănătăţii palestinian a anunţat că, în timpul ciocnirilor de la Jenin, bastion al facţiunilor înarmate palestiniene din nordul Cisiordaniei, jurnalista Shireen Abu Akleh a suferit o rană gravă la cap şi a decedat, transmit agenţiile de presă Reuters, AFP şi DPA.

Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh was killed this morning after being hit in the head by gunfire during clashes between IDF troops and armed Palestinians. https://t.co/dopusuPFVx — Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 11, 2022

Un alt reporter, Ali Samodi, care lucra pentru publicaţia palestiniană Al-Kuds, a fost rănit prin împuşcare în timpul aceloraşi confruntări de la Jenin.

For decades Sherine Abu Aqleh has been a notable journalist on Al Jazeera reporting the Israeli war crimes against Palestinians. Today the Israeli occupation forces shot her in the head. They killed her. Will Israel be sanctioned? Boycotted? Isolated? Condemned? pic.twitter.com/YSuWi08Qop — Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) May 11, 2022

Într-o declaraţie citată de Reuters, armata israeliană a afirmat că forţe ale sale au ripostat după „focuri de armă intense” la Jenin, precizând că „există o posibilitate, care acum este analizată, ca reporterii să fi fost loviţi - posibil de gloanţe trase de bărbaţi înarmaţi palestinieni”.

During intense fighting in Jenin, in which Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh was killed, you see in this video a Palestinian terrorist saying “We hit a soldier, he is lying on the ground". But no IDF soldier was injured, so entirely plausible the Palestinian groups shot her pic.twitter.com/piLZtSNum6 — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 11, 2022

Începând din 22 martie, Israelul a fost ţinta mai multor atacuri, soldate cu cel puţin 18 morţi. Două dintre aceste atacuri au fost comise de arabi israelieni, iar alte patru de palestinieni, trei dintre aceştia din urmă fiind originari din Jenin, unde armata israeliană şi-a intensificat operaţiunile în ultimele săptămâni.