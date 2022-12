O imensă instalație militară, construită de armata rusă în Mariupol. Ce arată cele mai noi imagini din satelit

Noua clădire în formă de U se află lângă centrul orașului. Pe acoperișul său se vede steaua roșie, albă și albastră a armatei ruse, cu litere pe care scrie: „Pentru oamenii din Mariupol”.

NEW Satellite imagery taken over Ukraine's Mariupol on November 30 shows Mariupol's bombed drama theatre surrounded by a large protective screen.

Images below show before (29 March) & after (Nov 30)

???? @Maxar pic.twitter.com/mIi4MnTHQc