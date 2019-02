O grenadă din Primul Război Mondial, descoperită într-un transport de cartofi. VIDEO

Grenada, cu un diametru de opt centimetri şi greutatea de un kilogram, a fost găsită sâmbătă dimineaţa la fabrica Calbee Snacks, din districtul Sai Kung, şi detonată fără probleme, conform Agerpres.



"Grenada era într-o stare instabilă deoarece îi fusese scos cuiul, însă nu explodase", a declarat comisarul Wilfred Wong Ho-Hon reporterilor.

World War One grenade among potatoes at Hong Kong crisp factory https://t.co/4VHwkgZJDm