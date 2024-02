O furtună de iarnă cu deplasare rapidă ar urma să afecteze nord-estul Statelor Unite

O furtună de iarnă cu deplasare rapidă ar urma să afecteze nord-estul Statelor Unite marţi dimineaţă şi să aducă un strat de zăpadă cu grosimea de până la 15,2 centimetri la New York.

Furtuna se va deplasa pre nord mai târziu în cursul aceleiaşi zile şi să genereze la Boston un strat de zăpadă de peste 30 de centimetri, au anunţat meteorologii americani, informează Reuters.

La New York, temperaturile nu vor coborî foarte mult sub pragul de îngheţ, crescând astfel şansele pentru o zăpadă apoasă şi grea, care este dificil de îndepărtat de pe străzi şi trotuare, a declarat Bob Oravec, meteorolog la Centrul pentru previziuni meteorologice din College Park, Maryland, din cadrul Serviciului Naţional de Meteorologie al Statelor Unite (NWS).

Aceste condiţii ar putea să creeze deplasări "destul de dezordonate" ale mijloacelor de transport folosite de navetişti şi să doboare copaci şi linii electrice, cauzând pene de curent, a avertizat Bob Oravec.

În regiunea New England, ninsorile abundente care au fost prognozate l-au determinat pe primarul din Boston să decreteze stare de urgenţă, anulând cursurile în toate şcolile din oraş şi trăgând astfel un semnal de alarmă pentru mulţi locuitori, care s-au grăbit să se pregătească pentru sosirea furtunii.

"Am rămas aproape fără nicio lopată de zăpadă", a declarat Ethan Straub, managerul unui magazin din Boston. El a spus că stocul de 100 de lopeţi a scăzut până la o duzină până luni dimineaţă. După ce informaţiile despre această furtună de iarnă au apărut în buletinele meteorologice, goana localnicilor după astfel de produse a devenit "nebunească".

La 80,5 kilometri sud de Boston, în oraşul Fall River, Tony Cruz intenţionează să lucreze fără încetare marţi şi miercuri pentru a curăţa zăpada de pe alei, de pe treptele din faţa caselor şi de pe trotuare, înarmat doar cu o lopată şi o maşină de suflat zăpada.

"Lucrez singur. Doar eu. Sunt 'Tony, omul de serviciu' şi, dacă avem o tonă de zăpadă, voi lucra până când termin treaba", a spus Tony Cruz, adăugând că se încălzeşte cu o jachetă izolatoare şi cu "multă, multă cafea".

O avertizare de furtună de iarnă este în vigoare în Long Island, oraşul New York şi porţiuni din nord-estul statului New Jersey. Precipitaţiile vor începe să cadă sub formă de ploaie luni seară şi se vor transforma treptat în zăpadă pe măsură ce temperaturile vor scădea pe timpul nopţii. Cantitatea acumulată de zăpadă va creşte sau va scădea în funcţie de modificările temperaturilor, a precizat Bob Oravec.

"Seceta de zăpadă" care a durat aproape doi ani la New York s-a încheiat la jumătatea lunii ianuarie 2024, când o furtună arctică a adus un strat de omăt de aproximativ 2,5 cm în Central Park. Se aşteaptă ca zăpada de marţi să depăşească această cantitate, creând condiţii propice pentru săniuş şi bătăi cu bulgări de zăpadă, chiar dacă pentru scurt timp.

O flotă de 1.500 de camioane de deszăpezire de mari dimensiuni se află în aşteptare la New York, pregătite să iasă pe străzi, potrivit Departamentului de Transport al statului New York.

Vânturi puternice, cu viteze de până la 64 km/h, şi inundaţii în zonele costiere au fost prognozate, de asemenea, pentru coastele regiunii New England, precum şi pentru Jersey Shore şi Long Island.

